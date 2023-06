Proseguono affannose le ricerche delle cinque persone disperse a bordo del sottomarino Titan, di cui non si hanno più tracce da domenica notte, giorno dell’immersione finalizzata a perlustrare il relitto del Titanic. I dispersi si trovano a 3800 metri di profondità e a 640 km di distanza dalla costa dell’isola di Terranova. Dagli ultimi aggiornamenti sembra che anche le scorte di ossigeno stiano finendo in questi istanti, dato che impone di dare un’accelerata importante alle ricerche. Finora gli aerei statunitensi e canadesi, impegnati nel ritrovamento del sommergibile, non hanno ottenuto risultati. A tenere banco nelle ultime ore però, è l’identità di una delle cinque persone che si trovavano a bordo del sottomarino, vale a dire Wendy Rush, moglie di Stockton Rush, Ceo e fondatore di “OceanGate”.La donna infatti è la pronipote di Isidor Straus e sua moglie Ida, i quali furono due delle 1518 vittime del naufragio del Titanic nel 1912. A distanza di più di un secolo dunque la loro storia è nuovamente accostata a un’imbarcazione che nello stesso luogo ha fatto perdere le sue tracce.Isidor Straus, nato nel 1845 e morto a 67 anni, era un magnate della vendita al dettaglio, comproprietario dei grandi magazzini Macy’s. Con la moglie Ida erano tra i passeggeri più ricchi a bordo del transatlantico. Secondo alcune testimonianze dell’epoca, i due si rifiutarono di salire sulle scialuppe di salvataggio per dare precedenza a donne e bambini; così rimasero abbracciati sul ponte del Titanic mentre si inabissava.Una scena richiamata anche nel film di David Cameron, con Leonardo Di Caprio e Kate Winslet, quando si vede una coppia di anziani abbracciati al letto mentre l’acqua invade la loro cabina. Una coincidenza a cui non si può non far riferimento, e che visti gli sviluppi della vicenda in corso richiama la tragedia di 111 anni fa.