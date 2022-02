Il sottosegretario alla Salute Andrea Costa ha parlato ad Agorà su Raitre sul tema riguardante gli stadi: 'C’è stato un incremento della capienza” al 75% e credo prima della fine della stagione che si potrà arrivare al 100%'.

Stando alle ultime notizie, l'obiettivo è quello di tornare al massimo della capienza per la semifinale playoff dell’Italia per raggiungere i Mondiali di Qatar 2022 in programma il 24 marzo contro la Macedonia del Nord.