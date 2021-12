Intervistato da Radio Rai 1, ​il Sottosegretario alla Salute, Andrea Costa, è tornato a parlare della possibilità di chiudere gli stadi ai tifosi perché le regole imposte finora non vengono rispettate.



MASCHERINA - "​Allo stadio bisogna indossare la mascherina, o le regole si rispettano oppure si arriva a scelte drastiche. Nel caso ci fossero tifosi senza mascherina secondo me bisognerebbe giocare la partita successiva a porte chiuse, perché allo stadio già oggi è obbligatorio indossarla".



REGOLA FONDAMENTALE - "Finora, da come si è potuto notare, molti tifosi non hanno rispettato, e non lo stanno facendo tutt'ora, questa regola che è fondamentale se si vuole continuare a vedere gli impianti pieni".