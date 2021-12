Andrea Costa, sottosegretario alla Salute, parla a Un Giorno da Pecora, programma in onda su Rai Radio1: “Allo stadio è già previsto l'uso della mascherina ed è inaccettabile vedere tifosi che non la portano. In questo senso io sarei ancora più drastico. Se si dovesse continuare a vedere tifosi sprovvisti della mascherina, bisognerebbe giocare la partita successiva a porte chiuse. Sarei per optare per questa decisione, le regole vanno rispettate”.