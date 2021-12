Sabato 4/12 ore 21.10Sala Consiliare di Angera (Va) - via CavourFACEBOOK indirizzo Citta’ di AngeraYOUTUBE indirizzo Comune di AngeraLa questione del nuovo stadio, piu' che mai infuocata, sta dividendo opinione pubblica, politica, sentimenti. Angera (Va), lago Maggiore, per una notte diventa teatro del dibattito assieme ad un grande campione di calcio nato e cresciuto nel quartiere San Siro (Dossena), un noto Dj (), un attore caratterista () ed il Presidente della commissione Rigenerazione Urbana del Comune di Milano (). Si cercherà di capire pro e contro di una scelta imprenditoriale, culturale, urbanistica e soprattutto esistenziale di un'intera citta'.“Il tema San Siro coinvolge tematiche trasversali ed interdipendenti. L’incremento della redditività di Milan ed Inter, la sostenibilità ambientale, ma anche il rispetto della bellezza, la memoria storica. Tutti elementi fondamentali di un progetto razionale e credibile. Si potrà trovare un punto di incontro?”La serata sara' trasmessa in diretta streaming all’indirizzo Comune di Angera sul canale Youtube. E sulla pagina Citta’ di Angera di Facebook.