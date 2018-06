Il Chievo è vicino alla cessione di Castro al Cagliari, Andreolli può fare il percorso inverso ma c’è il nodo legato all’ingaggio. Hetemaj è pronto a rinnovare per due anni con opzione nonostante l’inserimento dell’Ankaragucu. Per la fascia si tratta sempre Letizia (Benevento), piace pure Sabelli (Bari). Per l’attacco il sogno è Brignola (Benevento, ci sono anche Atalanta e Sassuolo).



Il Cagliari, oltre a Castro, in mezzo studia Grassi (Napoli) e tratta Kouamè e Varnier col Cittadella: oggi previsto un incontro per stringere. Vicinissimo anche l’ingaggio di Soudani, esterno algerino classe ‘87 della Dinamo Zagabria. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, il difensore Pisacane interessa al Frosinone. Francesco Filucchi, ex Cagliari, è il neo responsabile dell’area tecnica del Chiasso.