Soulé: "Arrivate offerte, ma resto a Roma. Decisione del club ed è quello che voglio anche io"

AFP via Getty Images

poteva lasciare ladopo pochi mesi: "".L'attaccante argentino è stato schierato titolare da Claudio Ranieri contro il Napoli nel posticipo della 23esima giornata di Serie A e a fine partita è intervenuto a DAZN: le sue dichiarazioni.- "Non ho giocato tanto per scelte del mister, io mi sono sempre allenato al 100%. Sono morto, era tanto che non giocavo così. Il mister mi sta dando fiducia e sono contento di avere ogni settimana più minutaggio. Mi sono venuti i crampi su un pallone che mi ha dato Dybala. Non avevo tanto minutaggio, ma quando il mister mi fa scendere in campo mi faccio trovare sempre pronto".

- "Prendo tanto da lui e da tutti. Da lui soprattutto perché è mancino, provo a vedere cosa fa. Lui forse gioca più centrale, io più sulla fascia destra. Lo guardo come guardavo Di Maria alla Juventus: a stare con loro impari tanto, in campo e fuori".- "Certo. Sì, ho già parlato con il mister e mi ha detto: "Rimani qua". Sono arrivate delle offerte, ma abbiamo parlato e resto. E' quello che hanno deciso e quello che voglio anche io".