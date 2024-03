Soulé e Carboni incantano: Inter e Juventus, due dilemmi

Non è l'essere o non essere su cui si arrovellava Amleto nell'omonima tragedia shakespeariana, ma anche il bivio davanti al quale si troveranno tra poche settimanenon è dei più semplici da affrontare. Cosa fare conuna volta che saranno tornati a Torino e a Milano dai rispettivi prestiti a Frosinone e Monza? Tenerli o cercare di inserirli come pedine di scambio in altre operazioni di mercato?La sorpresa della prima parte di Serie A 2023/24 è senz'altro, che nel secondo segmento di campionato sta accusando il calo dei ciociari ma che a livello individuale ha già totalizzatoNiente da fare per le squadre inglesi che lo volevano già a gennaio, la Juventus ha deciso di fargli concludere l'anno a Frosinone e poi gestirlo in estate. Su di lui, il tecnico Di Francesco ha espresso un parere molto tecnico: "Matías è bravo a giocare sul centro destra o come esterno puro, paradossalmente per le sue caratteristiche fisiche può fare anche la mezzala, ma questo vorrebbe dire allontanarlo dalla porta". Tradotto:. Dunque prima occorrerà stabilire chi avrà in mano il timone ai nastri di partenza della prossima competizione, poi si capirà quel che è meglio per il classe 2003 nato a Mar de la Plata.

Ancora più giovane di Soulé, il classe 2005non è altrettanto centrale nel Monza come lo è il connazionale nel Frosinone, ma anche la sua esperienza in prestito sta andando bene:. Numeri che danno ragione all'ad dell'Inter, che a inizio stagione aveva dato una. Inzaghi osserva, il ragazzo di Buenos Aires può agire anche da secondo attaccante e quindi non ci sarebbe nessun problema di collocazione tattica. Per lui, i nerazzurri hanno rifiutato 20 milioni dalla Fiorentina nella sessione invernale di mercato: ne vale almeno 40.

Anche l'Argentina si sta godendo il talento di questi due ragazzi terribili:. "Non è facile giocare con la maglia albiceleste, ma ha fatto benissimo", il commento del ct Scaloni.Juventus e Inter, dicevamo, devono scegliere se tenerli o meno. Soulé ha dichiarato che la Premier League è il suo sogno, ma che vorrebbe giocarsi le proprie carte con la Vecchia Signora. Due obiettivi di Giuntoli e Marotta,magari mantenendo comunque un certo controllo sui loro talenti (prestito, recompra, percentuale sulla futura rivendita). Le soluzioni in caso di nuova cessione sono molteplici, ma che le vere gemme siano già di proprietà di bianconeri e nerazzurri?