Souloukou: 'I Friedkin sono qui per restare. Su stadio e Superlega...'

Lina Souloukou ha rilasciato una interessante intervista al Financial Times trattando diversi temi dalla gestione attuale della Roma a tematiche più istituzionali. Il Ceo giallorosso, sempre più presente a Trigoria, si sta occupando in questi giorni di diversi aspetti relativi ad alcuni cambiamenti in atto in seno al club. «La famiglia Friedkin è qui per restare. Sono davvero fedeli all’impegno preso nei confronti dei tifosi e sono sempre stati molto rispettosi della storia del club», ha detto l’amministratore delegato della Roma. La manager poi aggiunge: «La famiglia Friedkin si vede come custode di un’istituzione amata dai tifosi e vuole renderla sostenibile e più forte. È molto più di un business».



STADIO - Per farlo, però, è necessario che vada in porto il progetto stadio: «Stiamo lavorando a stretto contatto con il comune. È davvero importante averne uno che sia la loro casa. Quanto significhi la Roma nella loro vita quotidiana è qualcosa che senti solo quando vivi in questa grande città». Sulla Superlega spiega: «Siamo aperti alle riforme e all’inclusione, ma sempre all’interno delle strutture tradizionali del calcio europeo». Souloukou afferma che la Roma è “davvero felice” della propria partnership con Riyadh Season, un’iniziativa di intrattenimento sostenuta dal governo il cui marchio è presente sulle maglie del club.