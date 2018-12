Il futuro di Manolo Gabbiadini è ancora tutto da scrivere. La sua avventura al Southampton era iniziata nel migliore dei modi: doppietta nella finale di League Cup contro il Manchester United, 4 centri in 11 presenze in Premier League. Quest'anno le cose sono cambiate, Manolo non è più un titolare e a gennaio può cambiare aria.



BOLOGNA E FIORENTINA INTERESSATE - A Bologna si è tolto delle belle soddisfazioni nella stagione 2012/2013. Adesso Pippo Inzaghi sogna il grande ritorno, il nome di Gabbiadini è in cima alla lista dei possibili rinforzi. Ma non sarà facile perchè il Southampton non vuole cedere il suo attaccante in prestito ma, eventualmente, solo a titolo definitivo. Messaggio arrivato ben chiaro anche alla Fiorentina: Pantaleo Corvino stima tantissimo Gabbiadini e sta valutando se provare a imbastire una trattativa con i Saints.



OFFERTE DALLA RUSSIA - Gabbiadini ha diverse offerte e si candida a diventare un autentico uomo mercato. Secondo quanto risulta a calciomercato.com, un paio arrivano dalla Russia dove i due club di Mosca, Cska e Spartak, sono pronti a fare un sacrificio importante pur di mettere a segno quello che sarebbe un grande colpo per la Prem'er-Liga.