Southampton-Lazio 1-1, TOP e FLOP: Castellanos fa un eurogol, Cataldi frettoloso, Romagnoli nervoso

Prosegue la striscia di imbattibilità della Lazio nelle amichevoli precampionato di quest'anno. A Southampton finisce 1-1: al gol di Diaz in avvio risponde con una rete spaziale Castellanos alla mezz'ora.: parte aggressivo, prova a scuotere i compagni in pressione. Alla mezz'ora sfiora un bel gol, due minuti dopo se ne inventa uno fantastico in semi rovesciata. Taty sembra essere in forma.: spinge tanto e da parecchio fastidio alla difesa quando si sovrappone.: funziona bene la catena con Lazzari. Spina nel fianco quando accelera.impreciso, frettoloso, sbaglia la marcatura sul gol dell'1-0. Cerca di rifarsi con una gran palla in profondità, ma McCarthy evita il raddoppio di Isaksen e una sua riabilitazione.

: troppo nervoso e senza motivi apparenti. In amichevole serve testare tecnica e fiato, non i nervi.: passi avanti rispetto alle ultime gare, ma la pesantezza nelle gambe si fa ancora sentire. Imperfetto su qualche chiusura.