Secondo il Sun, il Southampton sarebbe interessato ad assicurarsi le prestazioni di Ryan Christie. Il centrocampista scozzese è in scadenza il prossimo anno e vorrebbe evitare di essere messo fuori rosa dal Celtic a causa della sua decisione di non rinnovare, motivo per cui gradirebbe un trasferimento durante questa sessione di mercato. In vantaggio sembrerebbero esserci proprio i saints, alla ricerca di rinforzi e pronti ad approfittare della situazione del contratto per acquistarlo a prezzo ridotto. Il tabloid non parla di numeri, ma per ora il club del sud dell'Inghilterra è davanti a Burnley e Sheffield United, che al momento hanno altre priorità.