James Ward-Prowse, centrocampista del Southampton, è considerato il miglior tiratore di calci piazzati di tutta la Premier League. Il suo score è di 7 gol e 2 assist in campionato. Il Manchester United e il Newcastle hanno messo gli occhi sul giocatore, ma non sono gli unici. Secondo il Daily Mail, al St. James' Park domenica erano presenti degli osservatori del Tottenham per tenere d'occhio l'inglese. Gli Spurs sono disposti a fare sul serio per il classe '94. Il suo contratto scade nel 2026 e il suo valore di mercato è di 50 milioni di sterline.