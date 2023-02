La sconfitta casalinga contro il Wolverhampton e l'ultimo posto in classifica è costata la panchina a Nathan Jones. Come informa il club con un comunicato ufficiale, l'allenatore del Southampton è stato esonerato insieme ai collaboratori Chris Cohen e Alan Sheehan. La squadra per il momento è affidata a Ruben Selles; sarà lui a guidare l'allenamento odierno in vista della gara del prossimo weekend contro il Chelsea.