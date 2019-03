Durante la partita di Premier League di ieri al St Mary's Stadium tra Southampton e Tottenham un tifoso della squadra di casa non ha resistito al ritmo del classico dei Prodigy "Firestarter" e si è scatenato in un ballo sfrenato per celebrare la clamorosa vittoria dei Saints, diventando una vera e propria star del web: il suo è stato un omaggio a Keith Flint, cantante della band morto settimana scorsa.