Il ct dell'Inghilterra, Gareth Southgate ha presentato in conferenza stampa la partita valida per la semifinale dell'Europeo che domani vedrà gli inglesi affrontare la Danimarca:



SCRIVERE LA STORIA - "Hanno vinto un Europeo, più di noi: penso che a volte la gente del nostro paese si dimentichi di questo. Non abbiamo mai giocato una finale, per i nostri calciatori è l'opportunità di scrivere un pezzo di storia".



ERIKSEN - "Duro colpo per loro, sia per il giocatore che per tutto ciò che è successo. Però hanno risposto in maniera sorprendente a tutto ciò: mi sembra proprio che ci sia un'onda emotiva, una connessione con i loro tifosi dopo ciò che è accaduto. Hanno un'esperienza condivisa che li rende più forti".



TIFOSI - "È fantastico per noi avere quel supporto e quell'energia. Alla fine, però, la partita si deciderà sul campo. Servirà una squadra che gioca bene, che difende bene e che attacca bene. I fattori esterni possono giocare un ruolo, ma noi dobbiamo prepararci bene per battere una squadra che è tatticamente duttile, che ha dei giocatori molto bravi e un grande spirito".