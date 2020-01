Leonardo Semplici, allenatore della Spal, parla in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Milan: "Sono molto dispiaciuti, ma c'è la possibilità di rimediare. Un rimedio che deve partire in maniera veloce e con la giusta spensieratezza. Non abbiamo più niente da perdere, più di ultimi non si può stare. Bisogna scrollarsi di dosso questa negatività. Sta solo a noi cercare di uscire da questa situazione, abbiamo le qualità e siamo convinti di poterlo fare. La società sta cercando di rinforzare la rosa e bisogna essere convinti. Io sono il primo ad esserlo, consapevole delle qualità del gruppo e delle difficoltà incontrate fino a oggi. Ma stiamo lavorando per raggiungere il traguardo, con fiducia e positività, cercando di mettere in campo la nostra forza".



SUL MILAN - "Un Milan sulle ali dell'entusiasmo, credo che si sia rilanciato con l'arrivo di Ibra. Troveremo una formazione di grande valore, nonostante la classifica. Sarà uno stimolo in più per cercare di fare la prestazione e mettere in difficoltà la gara".



SU IAGO - "Si tratta di un giocatore importante, ma al momento è prematuro parlare. La società si sta dando da fare comunque per allestire una formazione che sia competitiva"