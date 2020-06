Il ministro per le politiche giovanili e lo sport, Vincenzo Speranza, su Facebook annuncia di avere dato "parere favorevole" per la ripresa degli sport di contatto (fra i quali, ovviamente, le partite a 'calcetto' fra amici, e che "manca solo l'assenso del ministro Speranza: appena lo darà si potrà ricominciare". Scrive Spadafora: “Mi avete scritto e fatto sentire con forza, dopo che il Consiglio dei ministri ha deciso lo slittamento dal 18 al 25 giugno per la ripresa degli sport di contatto, la voglia e la necessità di ricominciare a giocare nei centri sportivi di tutto il Paese, consentendo a migliaia di gestori e lavoratori di riprendere le loro attività. Per questo, prima dei termini previsti, ho incontrato in video conferenza il Presidente Bonaccini e i rappresentanti della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, che hanno stilato le indicazioni per la ripresa immediata, che saranno approvate domani. Già ieri ho anticipato il mio parere favorevole alla riapertura, Manca solo l'assenso del ministro Speranza: appena lo darà si potrà ricominciare".