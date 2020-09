Il Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora tiene duro e non si piega alle pressioni giunte dal mondo della politica e da esponenti del suo stesso esecutivo per fermare il campionato di Serie A dopo i 14 casi di positività al Covid nel Genoa. L'ultima in ordine di tempo a prendere questa posizione, salvo poi fare retromarcia, era stata il sottosegretario alla Salute Zampa ("Quando c'è un numero di positivi così alto, non si può che fermare il campionato. I positivi non sono in grado di giocare, e possono contagiare altre persone. Il protocollo, sottoscritto anche dalla FIGC, parla chiaro").



Poco prima di prendere al vertice di maggioranza sulla legge delega, Spadafora ha replicato: "Voglio essere ottimista, non ci sono le condizioni per fermare il campionato. Rivedere il protocollo vista la curva dei contagi? No, mi sembra che non sia il momento. Il protocollo per ora va bene così". Il ministro dello Sport ha anche giudicato avventate le parole di Zampa.