Spagna, De La Fuente: "Con l'Italia la partita più importante, è come se ci guardassimo allo specchio"

Tocca a. Il commissario tecnico dellaè intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l’, gara in programma domani sera e valida per la seconda giornata delEcco le dichiarazioni del CT delle Furie Rosse, che ha parlato della Nazionale di Spalletti e non solo.“Questa è la partita più importante. L'Italia ha giovani che conosciamo molto bene. Mi piace come sono competitivi, hanno grandi individualità. È come se ci guardassimo allo specchio. Siamo molto equilibrati, sarà una partita equilibrata".

“Per noi è un giocatore fondamentale. Fisicamente sta bene. Le sensazioni sono positive. Pensiamo sempre di poter migliorare. Questo è un viaggio lungo e difficile. Conosciamo il potenziale delle squadre. Non siamo sorpresi dalla prestazione della Francia , Germania, Portogallo, Italia...Con umiltà, continueremo a lavorare per continuare a migliorare".“Cerchiamo di essere superiori agli avversari interpretando ogni situazione di gioco. Abbiamo giocatori che propongono registri diversi. Dobbiamo interpretare tutti questi scenari sfruttando le caratteristiche dei nostri calciatori”.