Ferran Torres, mattatore dell'Italia nella semifinale di Nations League, parla in conferenza stampa alla vigilia della finale tra Spagna e Francia: "Sto bene, domani vedremo se sarò a disposizione. Loro possono giocare con la difesa a 4 o a 5: non sappiamo come giocheranno, ma noi vogliamo vincere la partita. Questa è una finale, tutte e due le squadre sono favorite, ma noi abbiamo la giusta fiducia, metteremo tutto in campo per vincere. I due gol all'Italia? Per me è importante, sto giocando per la mia Nazionale, mi dà tanta forza per lavorare duro e dare tutto. Ho la fiducia di Luis Enrique. Se posso fare la differenza domani? Siamo una squadra, questo è il nostro punto forte: giocheremo con la testa, siamo un gruppo. Gavi? E' giovane, non guardiamo l'età ma le qualità: lo conosco da poco, ma è un gran bel giocatore".