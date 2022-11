Spagna-Germania è il big match più atteso di questi gironi dei Mondiali di Qatar 2022 e in virtù della goleada rifilata dagli spagnoli al Costa Rica e alla clamorosa sconfitta dei tedeschi contro il Giappone all'esordio in questo gruppo E sarà inevitabilmente una sfida sanguinosa. A partire dalle 20 all'Al Bayt Stadium di Al Khor i tedeschi di Hansi Flick sono obbligati a vincere per rimanere in corsa per la qualificazione agli ottavi mentre, in caso di successo, gli spagnoli di Luis Enrique strapperanno il pass per gli ottavi. La gara sarà trasmessa in chiaro su Rai 1 mentre sarà visibile in streaming su Rai Play.



LE PROBABILI FORMAZIONI

SPAGNA (4-3-3): Unai Simon; Azpilcueta, Rodri, Laporte, Jordi Alba; Gavi, Busquets, Pedri; Ferran Torres, Asensio, Dani Olmo. CT Luis Enrique.

GERMANIA (4-2-3-1): Neuer; Süle, Ginter, Rüdiger, Raum; Kimmich, Gündogan; Gnabry, Müller, Musiala; Havertz. CT. Flick.