Spagna-Germania LIVE dalle 18

Il quarto di finale più atteso. A Stoccardasi giocano un posto in semifinale: in campo la squadra che ha convinto di più in questo torneo contro i padroni di casa, favoriti fin dall'inizio per la vittoria finale di questi Europei. La sfida tra i talenti spagnoli e quelli tedeschi, tra, tra, tra la guida "aziendalista" die quella "rivoluzionaria" di. Nel 2008 si sono giocati la finale, oggi danno vita a un nuovo capitolo di una grande classica del calcio europeo.Calcio d'inizio fissato alle ore

Rai Play, NOW Tv e Sky Go.



Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione . Segui Spagna - Germania in diretta su NOW TV GUARDA SU NOW TV





Unai Simón, Carvajal, Le Normand, Laporte, Cucurella, Rodri, Fabián, Pedri, Lamine Yamal, Nico Williams, Morata.de la Fuente.Neuer; Kimmich, Rüdiger, Tah, Raum; Emre Can, Kroos; Musiala, Gündogan, Sané; Havertz.NagelsmannAnthony Taylor (Inghilterra)Spagna-Germania sarà visibile in diretta tv in chiaro su Rai Due e in diretta pay sui canali di Sky Sport. La diretta streaming sarà su