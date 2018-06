Fernando Hierro, ct della Spagna, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita che vedrà gli iberici impegnati domani alle 20 contro l'Iran.



Queste le sue dichiarazioni: "Dobbiamo dimenticare l'esibizione contro il Portogallo, altrimenti rischiamo. L'Iran? Conosciamo bene le capacità del ct Queiroz, ha fatto un lavoro fantastico negli ultimi sette anni: ha per le mani una squadra solida, che si sa adattare e ha segnato 37 gol nelle ultime 19 partite. Hanno le idee chiare, sono una squadra molto fisica e con un buon possesso palla. De Gea?Giocherà domani. Abbiamo piena fiducia in lui. È fra i tre migliori portieri del mondo".