Il quotidiano AS svela dei retroscena riguardo la separazione tra la federazione spagnola e Luis Enrique. Stando a quanto è riferito, il tecnico avrebbe rifiutato tre volte il rinnovo del contratto, che gli era stato offerto nei mesi scorsi. In più, la federazione non ha visto positivamente alcuni comportamenti avuti dal c.t durante il Mondiale come ad esempio le dirette su Twitch.