Momento di difficoltà in Spagna per il calcio: da una parte i problemi in Catalogna, dall'altra il movimento femminile pronto a scioperare dopo la lunga protesta per raggiungere un contratto nazionale che ancora non c'è. Le giocatrici chiedono di essere trattate come lavoratrici a tempo pieno, e non più part time, che garantiirebbe loro un salario minimo di 12 mila euro netti.



A Radio Marca la portavoce Ainoa Tirapu ha dichiarato: "Siamo calciatrici tutto il giorno, e non per mezza giornata. Da quando ci alziamo a quando andiamo a dormire. Ci alleniamo, siamo sempre a disposizione per questioni promozionali, facciamo attenzione a ciò che mangiamo e beviamo, viaggiamo. Non siamo delle kamikaze nelle nostre richieste, ma vogliamo essere riconosciute per ciò che siamo: calciatrici al 100%".