In Spagna è scoppiato lo scandalo per i diritti tv della Supercoppa venduta dalla federcalcio spagnola tramite l'agenzia di Gerard Piqué e svelata da El Confidencial. Come? Sfruttando documenti e conversazioni che però sono state consegnate al quotidiano dopo essere state prelevate illegalmente dal cellulare del presidente Rubiales che oggi, in conferenza stampa, ha definito come "atto mafioso".