Luis Enrique lascerà il ruolo di commissario tecnico della Spagna. In conferenza stampa Luis Rubiales, presidente della Federazione, ha ufficializzato il tutto: "Luis Enrique non sarà più il selezionatore della Spagna. E' stata una decisione presa direttamente da Luis Enrique, che non smetteremo mai di ringraziare per il suo lavoro. Abbiamo deciso che Robert Moreno sarà il suo erede, è per noi la miglior soluzione. Crediamo nel suo lavoro". Il vice di Luis Enrique, quindi, prende il posto del suo maestro, per proseguire quanto fatto finora.



GRAVI PROBLEMI - Dietro l'addio di Luis Enrique ci sono gravissimi problemi familiari, che lo hanno costretto a rinunciare al posto di ct. Già nelle ultime partite, il suo posto in panchine era stato preso da Robert Moreno, che ora da vice diventa erede: "E' un giorno agrodolce per me. Ho sempre sperato di diventare primo allenatore, ma non così".