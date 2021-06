Luis Enrique è ottimista: Sergio Busquets, attualmente positivo al Covid, sarà recuperato per la seconda partita dell'Europeo contro la Polonia, in programma sabato prossimo. Il centrocampista della Spagna ha contratto il virus domenica scorsa e nel giro di una settimana massimo da oggi dovrebbe negativizzarsi. O, quantomeno, è questo l'auspicio del c.t. della Roja, che non ha alcuna intenzione di sostituirlo come riporta As.