Intervenuto in conferenza stampa, il ct della Spagna Luis Enrique ha parlato anche del fantasista del Milan Brahim Diaz: "Questa è una delle cose quando portiamo i centrocampisti. Sapete che non giochiamo con quel ruolo (trequartista, ndr). Padroneggia entrambe le gambe e può adattarsi a giocare sulla fascia. Può giocare tra le linee, ha un obiettivo, ultimo passaggio, fantasia... Lavoreremo sulla sua parte difensiva, perché altrimenti non avrebbe un posto in Nazionale e deve migliorare, potrebbe arrivare sulla fascia, come interno fino a un falso nove".



IBRAHIMOVIC - "Beh, sì, la sua presenza tra i convocati della Svezia mi sorprende, non mi stupisce la qualità che il giocatore ha sempre avuto. Sì per l'età, anche se fisicamente è sempre stato una meraviglia ed è un giocatore unico sotto quell'aspetto intimidatorio, è un giocatore di grande qualità, si è visto a Roma. Ovviamente è un rinforzo per il suo Paese e speriamo che collettivamente si possa vanificare il suo potenziale e quello dei suoi compagni di squadra, soprattutto degli attaccanti che ha la Svezia".



FABIAN RUIZ - "Lo conosco perfettamente, c'era agli Europei. Sta giocando quasi sempre come regista. Lo conosco perfettamente, ma ci sono 25 giocatori, Fabian lo sa perfettamente su quali aspetti migliorare, ne abbiamo parlato in privato".