Intercettato dai media spagnoli dopo il gol decisivo segnato contro la Svezia, l’attaccante della Juventus e della Spagna Alvaro Morata ha detto: “È una grande notizia per noi. La strada da percorrere è lunga, ogni volta che ci sono delle convocazioni c’è sempre molta tensione e oggi non voglio festeggiare più del necessario. La Spagna ai Mondiali deve esserci sempre, ogni partita è difficile, affrontiamo squadre molto ben organizzate, siamo felici perché ci saremo e perché invece ci sarà una grande squadra, che potrebbe lottare per vincere il Mondiale, che invece sarà esclusa. Bisogna lavorare duro nel proprio club per avere questa possibilità. Abbiamo sofferto tutti insieme e quando questo succede è molto difficile per noi perdere”.