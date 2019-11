Dopo l'ufficialità del ritorno di Luis Enrique sulla panchina della Spagna, Robert Moreno - ex tecnico della Roja - ha commentato: "Dopo quel che è successo negli ultimi giorni, sento la necessità di fare un comunicato per ringraziare per il supporto ricevuto in questi mesi. Di fronte a una situazione estrema, dovevo assumere la guida della squadra. L'obiettivo della qualificazione è stato raggiunto comodamente. Valutare le ultime ore o giorni servirebbe solo ad entrare in un circolo di rimproveri e giustificazioni per ogni parte. Non lo farò, non ne vedo il senso.



Ho la coscienza pulita, è impossibile piacere a tutti ma rispetto tutte le opinioni. A Luis Enrique auguro ogni bene, le sue gioie saranno le nostre. Grazie ai giocatori e alla loro dedizione. Ho cercato di essere onesto. Ringrazio tutti i membri della Federazione, ringrazio gli sconosciuti che sono venuti a tirarmi su di morale e a congratularsi con me.



La mia esperienza come allenatore è iniziata e finita allo stesso modo, con sapore agrodolce. Devo guardare avanti e affrontare nuove sfide come allenatore, sono pronto".