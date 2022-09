Nico Williams, attaccante dell'Athletic Bilbao e fratello di Inaki, ha parlato dal ritiro della Spagna: "È stata una decisione naturale, ognuno è andato per la sua strada e ha preso la sua decisione con grande attenzione. Sono molto felice che mio fratello giochi per il Ghana, gli auguro che le cose vadano bene, che possa fare una grande Coppa del Mondo e raggiungere ogni traguardo. Inaki ci ha pensato molto, lo ha segnato un episodio, il viaggio che abbiamo fatto in estate in Africa. Io invece sono sempre stato chiaro: volevo essere qui, con la Nazionale spagnola, e sono molto felice che Luis Enrique mi abbia dato questa opportunità. Spero di sfruttarla".