José Maria Callejon sempre più lontano da Firenze. L'esterno spagnolo, dopo un biennio in chiaroscuro con la maglia viola, a meno di clamorose sorprese non rinnoverà il contratto.



Come riporta il sito di Alfredo Pedullà, Callejon ha ricevuto proposte dalla Spagna e dalla Turchia, ultima in ordine di tempo il Fenerbahce.



L'idea del giocatore è quella di concentrarsi innanzitutto sul finale di stagione in maglia viola per poi iniziare a capire quale sarà la migliore destinazione per proseguire l'ultima parte della sua carriera.