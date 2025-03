Spagna-Olanda: formazioni, dove vederla in tv e streaming

AFP via Getty Images

Tutto in bilico tra: la qualificazione alle semifinali diè completamente aperta.Ritorno dei quarti di finale allo stadio Mestalla di Valencia, le Furie Rosse di Luis De La Fuente affrontano l'Oranje di Ronald Koeman in una partita che si preannuncia spettacolare.A maggior ragione dopo il 2-2 dell'andata a Rotterdam: vantaggio di Nico Williams per gli spagnoli, pareggio di Gakpo per gli olandesi passati poi in vantaggio in avvio di ripresa con il milanista Reijnders, definitivo pareggio al 93' di Merino.Chi passa il turno, in semifinale affronterà una tra Francia e Croazia (2-0 per i croati dopo i primi 90').

Tutte le informazioni su Spagna-Olanda:: Spagna-Olanda: domenica 23 marzo 2025: 20:45: UEFA TV: UEFA TV: Unai Simon; Pedro Porro, Huijsen, Le Normand, Cucurella; Pedri, Zubimendi, Fabian Ruiz; Yamal, Morata, Nico Williams.. De la Fuente.: Verbruggen; Geertruida, Van Hecke, Van Dijk, Baas; De Jong, Reijnders; Frimpong, Simons, Gakpo; Depay.. Koeman.- La sfida tra Spagna e Olanda sarà trasmessa da UEFA TV: chi è in possesso di una smart tv Apple TV, Android TV e Amazon Fire TV può vedere gratis le partite di Nations League tramite l'app UEFA.tv.

In alternativa basta accedere al sito UEFA.tv su pc/notebook/computer e collegare il dispositivo al televisore mediante cavo HDMI.- Spagna-Olanda è disponibile anche in diretta streaming: è necessario scaricare l'app di UEFA.tv su dispositivi mobili come cellulare o tablet, inserendo nome utente e password.Con gli stessi dispositivi si può inoltre vedere la partita di Nations League tramite il sito ufficiale di UEFA.tv, disponibile su computer, notebook e pc.