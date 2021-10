Il suo gol non è bastato alla Spagna per superare la Francia nella finale di Nations League, Mikel Oyarzabal commenta a fine partita a Rai Sport: "E' un peccato, abbiamo fatto una grande partita ma l'abbiamo persa nei dettagli. Conoscevamo le loro caratteristiche e i giocatori che avremmo affrontato, purtroppo abbiamo subito gol per due errori. Il lavoro della squadra, però è stato comunque ottimo. Ora ci concentreremo sulle qualificazioni Mondiali? Il calcio è così, il passato non conta nulla: bisogna guardare avanti, dobbiamo concentrarci sulla qualificazione. Credo che la squadra sia pronta, quindi cercheremo di qualificarci".