Questa sera la Spagna farà il suo esordio all’Estadio de La Cartuja di Siviglia. L’eroe del 2010 Andrés Iniesta è stato intervistato da RTVE e si è detto fiducioso per il cammino della Roja. Queste le sue parole: “l’Europeo è iniziato ma finché non gioca la tua nazionale sei un po’impaziente. Così, a distanza, lo vivremo con diversa intensità, ma molto attenti a quello che succede. La Spagna la vedo con tante possibilità e sono convinto che lotterà per qualcosa di importante. Ho fiducia nello staff e nei giocatori”.