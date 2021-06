provvidenziale con un'uscita quando si trova a tu per tu con Lewandowski. Scarsa organizzazione sul gol dell'attaccante del Bayern.si propone spesso, sganciandosi dalla fascia.: necessiterebbe di un po' di cattiveria in più. Come quando si fa sovrastare da Lewandowski sul gol dell'1-1: una macchia che pesa tanto, tantissimo.: contiene Lewandowski, poche sbavature.bravo a recuperare su Lewandowski, ma soffre gli attaccanti polacchi.non rischia mai la giocata, questa Spagna necessita di più azzardo e vivacità (dal 68'entra per dare la scossa, ma non ci riesce. Altruista quando lascia il pallone a Morata con una sponda di petto).un gol in due partite per la Roja. Colpa anche della poca inventiva sulla trequarti.si veda il commento per Koke e Pedri.segna, e il gol ha un peso specifico altissimo dopo le tante critiche dei giorni scorsi. Ma nella ripresa tornano i fantasmi: non concretizza il tap-in dopo il palo di Moreno su rigore, calcia in bocca a Szczesny da pochi passi (dall'87').propizia il gol di Morata. Gara discreta nel complesso, ma l'errore dal dischetto rischia di costare carissimo alla Roja (dal 68': fatica a illuminare).intraprendente tra le linee, crea dolori a Glik e soci (dal 61': entra bene in partita, provando ad alzare i ritmi della Roja).: due punti in due partite, un'altra serata di fischi a Siviglia. Per la sfida con la Slovacchia servirà trovare le giuste strategie.rischia il pasticcio Bereszynski, poi risponde presente su Rodri e soprattutto sul compagno Morata, chiudendogli lo specchio da pochi passi.soffre la vivacità di Dani Olmo.talvolta fuori posizione, chiude nervoso.soffre tantissimo Gerard Moreno, sul gol poteva fare di più (dall'85').il cross dalla destra è un cioccolatino che Lewandowski sfrutta nel migliore dei modi.la personalità e la pulizia con cui avvia l'azione del pari meriterebbero mezzo voto in più. Rischia di rovinare tutto causando il rigore (dall'85' Linetty sv).non prende per mano il centrocampo, ma ci prova con un paio di conclusioni (dal 55'classe 2003, entra in campo con forza e personalità).: talvolta impreciso, commette alcuni errori banali.pericoloso in più circostanze. Minaccia con gli inserimenti, nel primo tempo colpisce il palo dal limite dell'area (dal 68': entra bene).manca il filtro giusto tra centrocampo e attacco. Lontano parente del giocatore decisivo visto nell'ultimo anno al Napoli.: fa le prove generali del gol quando Unai Simon gli chiude lo specchio. Poi sovrasta Laporte e trova un gol pesantissimo, diventando il primo polacco a segnare in tre diverse diverse edizioni degli Europei (2020, 2016, 2012).: il gioco della sua Polonia è tutt'altro che brillante, ma arriva un pari che tiene vive le speranze. Personalità nel gettare nella mischia il giovane Kozlowski.