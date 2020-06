L'11 giugno è la data comunicata dal presidente spagnolo Sanchez per il ritorno in campo della Liga. Come? A porte chiuse, claro. Anche se Miguel Angel Ramirez, presidente del Las Palmas, ha idee diverse. Sedicesimo in classifica nella Liga 2, il numero uno del club ha parlato ai microfoni della radio ufficiale del club: "Le Isole Canarie sono un posto sicuro, il nostro può essere l'unico stadio nei grandi campionati europei a giocare di nuovo con il pubblico sugli spalti. Rispetteremo ciò che ci chiederanno le autorità, saremo in grado di annunciare la prossima settimana che i nostri tifosi potranno assistere allo stadio per tifare già dal 13 giugno contro il Girona".