L'FC Andorra, squadra di proprietà di Gerard Piqué, è stata ripescata nella Segunda Division B (la serie C spagnola). La decisione è stata comunicata dalla Federcalcio iberica, Rfef, che ha assegnato al club del difensore del Barcellona il posto vacante lasciato dal Reus Deportiu, retrocesso in quarta serie per questioni amministrative. L'Andorra ha pagato i 452.022 euro necessari per accedere alla Segunda B. A quanto riporta 'Sport' tra i vari investimenti del calciatore 32enne ci sarebbe ora l'acquisto di un altro club, il Gimnastic Manresa.