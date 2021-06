Il presidente della RFEF (federcalcio spagnola) Luis Rubiales lancia l'allarme a Teledeporte: potrebbero esserci altri positivi oltre a Busquets nella squadra di Luis Enrique. Le dichiarazioni: "La squadra umana spostata qui è da dieci, ma ci sono decisioni aziendali che mancano di rispetto alla Nazionale. Siamo in un momento di debolezza. Possono arrivare più positivi, è probabile che accada, ma questi giocatori meritano rispetto. I giocatori vanno in missione in difesa del tuo Paese. Mi dispiace che sia successo. Oggi si è persa l'opportunità di prendere una decisione di supporto, di appoggio. Ma l'opportunità è stata persa e si è pensato alle questioni aziendali".