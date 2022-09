In Spagna sta nascendo un 'caso' Sergio Ramos. Il difensore del Psg è tornato a giocare con regolarità nel club dopo l'arrivo di Galtier, ma Luis Enrique continua a non convocarlo nella Spagna perché convinto che il giocatore non si possa adattare alla difesa a quattro. Inoltre, racconta la stampa spagnola, il rapporto tra i due non sarebbe un granché dopo una discussione dell'anno scorso.