Robert Moreno, attuale commissario tecnico della Spagna, non ha parlato alla stampa dopo la vittoria della Roja sulla Romania. Potrebbe essere stata l'ultima partita sulla panchina della nazionale iberica per il giovane Moreno. Il motivo? Dalla Spagna sono convinti che Luis Enrique tornerà a guidare Sergio Ramos e compagni per gli Europei.



Domani, a mezzogiorno, come scrive Mundo Deportivo, Luis Rubiales, presidente della federcalcio spagnolo, terrà una conferenza stampa alla Ciudad del Futbol per annunciare, salvo sorprese, il ritorno dell'ex Barcellona, che aveva lasciato lo scorso 19 giugno per stare vicino alla figlia Xana. La bimba di 9 anni è poi scomparsa due mesi dopo a causa di un tumore alle ossa, una tragedia che ha scosso tutti. E ora, anche per lei, Luis Enrique proverà a tornare sulla panchina della Spagna per giocare i prossimi campionati Europei.