OFICIAL | @jose_gaya abandona la concentración de la @SEFutbol para el Mundial de Catar.



El lateral se va de Doha con el cariño, el respeto y reconocimiento de sus compañeros y de toda la RFEF.



https://t.co/L0o9EPwnMs #VamosEspaña | #Catar2022 pic.twitter.com/pYjJGhfNms — Selección Española de Fútbol (@SEFutbol) November 18, 2022

OFICIAL | Alejandro Balde se incorporará a la @SEFutbol como sustituto de José Luis Gayà.



El futbolista, que estaba concentrado con la Sub-21, se unirá a la expedición española en Doha.



https://t.co/F83HSSHc5C #VamosEspaña | #Catar2022 pic.twitter.com/vWTpucS32A — Selección Española de Fútbol (@SEFutbol) November 18, 2022

