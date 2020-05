Vuelven las competiciones profesionales.



Desde la semana del 8 de junio y gracias a la altura de miras de todas las partes involucradas en el ámbito deportivo, siempre bajo las indicaciones de @sanidadgob. #VolverEsGanar pic.twitter.com/4XkFAVJ4Fr — LaLiga (@LaLiga) May 23, 2020

Riecco la: dopo la Bundesliga, e in attesa di Serie A e Premier League,. L'ufficialità è arrivata dal premier, intervenuto in conferenza stampa: "La Spagna ha fatto ciò che doveva e ora si aprono nuovi orizzonti per tutti. E' arrivato il momento di recuperare molte delle attività quotidiane,".​"Il calcio spagnolo ha un seguito enorme, ma non sarà l'unica attività ricreativa che riapriremo. Dobbiamo far ripartire l'attività economica, è arrivato il momento. Stiamo vedendo la fine del tunnel, ora l'epicentro è in altre zone del pianeta".