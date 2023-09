¡¡, Lamine Yamal!!



Con 16 años y 57 días, el extremo internacional del @FCBarcelona se convierte en el jugador más joven en debutar con la @SEFutbol.



¡Una fecha para recordar!



| 0-4 |

continua a bruciare le tappe. Il talentino classe 2007 del, dopo l'ottimo inizio in Liga con la maglia blaugrana, è. Al minuto 44 della sfida contro la Georgia, valevole per le qualificazioni a Euro 2024, Yamal è subentrato a Dani Olmo, diventando il, all'età diAl minuto 74' Yamal ha anche, aggiudicandosi così l'ennesimo primato comeSe non fossero bastati i segnali lanciati prima, Yamal va avanti. Ottime prestazioni in campionato sotto la guida di Xavi ed ora anche il gol con la Spagna all'esordio.Nel suo esordio nel match contro la Georgia, Yamal strappa non uno, ma due primati al compagno i nazionale e di club. Il primato precedente per quanto riguarda l'età all'esordio era di, mentre il record per il marcatore più giovane in nazionale - sempre di Gavi - era diInoltre Yamal diventa il giocatorein nazionale tra amichevoli e impegni ufficiali