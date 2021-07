La Spal stringe per Lorenzo Colombo. E' arrivato in questi minuti a Casa Milan Giorgio Zamuner, responsabile dell'area tecnica dei ferraresi, per un contro con la dirigenza rossonera: l'obiettivo è chiudere per il prestito dell'attaccante classe 2002, tornato a Milanello dopo aver trascorso la seconda metà della scorsa stagione alla Cremonese.