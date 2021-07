Ilva avanti, è ancora lungo, aisi chiedono colpi da, dietro la scrivania devono macinarecome i 10 in mezzo al campo devono servire. Pochi soldi, offerte da studiare, giocatori da convincere. Lavoro duro, insomma, in questa estate quella del dirigente di squadre di calcio, che devono tracciare un percorso e seguirlo con coerenza e fermezza, per acquisire ulteriore credibilità, a braccetto con la proprietà. Ed è quello che, tra le altre, sta cercando di fare iltargato, conprotagonisti sul mercato.sono andati via, senza portare soldi nelle casse delle società ma alleggerendo il monte ingaggi. La coppia rossonera, comunque, non si è fatta trovare impreparata: subitoper sostituire Gigio, poi il riscatto di Fikayo, che subito ha conquistato il mondo Milan. Poi, con tempistiche differenti, la conferma di Sandro, a tutti gli effetti un giocatore rossonero, e il ritorno di, tornato milanista in prestito biennale (con diritto di riscatto e controriscatto). Il tutto per ribadire un percorso fatto di crescita e continuità, perché se si vuole iniziare un ciclo 'giovane' questo deve essere supportato dai fatti, col gruppo di ragazzi che deve poter crescere insieme. Ed è quello chesta provando a fare, come dichiarato recentemente: "​E' stata guadagnata una certa stabilità, a livello societario e sportivo. Avendo una squadra giovane, l'obbiettivo è quello di migliorare le performance della squadra e guadagnare in stabilità che può essere un vantaggio rispetto a squadre che stanno cambiando".- Discorso portato avanti, oggi, da Franck, punto fermo deldi Stefano: "​Al Milan non abbiamo questo problema: giochiamo a memoria, il modulo è collaudato. Speriamo sia un’arma in più, perché dobbiamo puntare al massimo in ogni competizione". Discorso confermato da queste prime uscite milaniste, contro squadre di Serie C, Pro Sesto e Modena: giocate collaudate, verticalità, certezze. Lo si è visto senzanella prima uscita, lo si è visto connella seconda uscita: interpreti diversi, medesimo risultato.Ed è per questo che l'arrivo di quello che sarà il sostituto di Hakan Calhanoglu non è una priorità in termini tempistici:. In una Serie A che ha cambiato tanti, dalla Lazio con Sarri all'Inter con Inzaghi jr, passando per la nuova Juve di Allegri, il Napoli di Spalletti e la Roma di Mourinho, il Milan è, insieme all'Atalanta, quella che parte da maggiori certezze. I rossoneri vogliono replicare quanto fatto lo scorso anno, partendo subito forte, creando all'inizio del cammino le proprie fortune.A tutto questo, va aggiunto che, a differenza della passata stagione, c'è un vero e proprio vice. Con caratteristiche differenti solo perché Ibra è unico nel suo modo di giocare, ma fisicamente e tecnicamente il francese ex Chelsea ha l'intelligenza e la classe per poter rimpiazzare lo svedese e integrarsi bene nel Milan di Pioli.@AngeTaglieri88