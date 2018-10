Seconda giornata settimanale di allenamenti al centro “G.B. Fabbri” per la SPAL che oggi ha sostenuto una doppia seduta in vista della gara di domenica all’Olimpico contro la Lazio.



Questa mattina i biancazzurri sono stati impegnati con esercitazioni atletiche, passando nel pomeriggio ad esercitazioni di possesso palla. Come la scorsa settimana, Johan Djourou e Jasmin Kurtic hanno svolto un programma di recupero differenziato in seguito ai rispettivi infortuni.



Non è sceso in campo Mattia Valoti, alle prese con un trauma distorsivo alla caviglia destra, rimediato domenica scorsa nel corso del match contro il Frosinone. Il centrocampista non sarà a disposizione per la gara con la Lazio e le sue condizioni saranno rivalutate lunedì alla ripresa degli allenamenti.