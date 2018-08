Mirco Antenucci, attaccante della Spal, parla a RMC Sport dopo la vittoria sul Parma: "Mister Semplici è uno dei migliori, quando vai in campo sai sempre quello che devi fare. È in continua aggiornamento, è anche una persona molto intelligente. CR7 a secco? Ci può stare che Ronaldo non segni nelle prime due partite. Sono più meravigliato dall'Inter che ancora non ha mai vinto una partita. L'anti-Juve? Sulla carta dico Inter, poi Napoli e Roma, ma i bianconeri sono sicuramente superiori. Ronaldo? Farò sicuramente una foto quando lo incontrerò".